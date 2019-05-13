الصدر يدعو إلى إيقاف مهزلة انتخاب محافظ جديد لنينوى

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، 13 أيار، 2019، الرئاسات الثلاث لايقاف “مهزلة”، انتخاب محافظ جديد لنينوى.