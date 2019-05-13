الصدر يدعو إلى إيقاف مهزلة انتخاب محافظ جديد لنينوى

الصدر يدعو إلى إيقاف مهزلة انتخاب محافظ جديد لنينوى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، 13 أيار، 2019، الرئاسات الثلاث لايقاف “مهزلة”، انتخاب محافظ جديد لنينوى.

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