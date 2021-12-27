الصدر يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية

الصدر يدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، المحكمة الاتحادية على مصادقتها لنتائج الانتخابات، داعياً الى الإسراع بتشكيل حكومة اغلبية وطنية.وقال الصدر في تغريدة ، “شكرا لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى وأخص بالذكر الأخ فائق زيدان والمحكمة الاتحادية ومفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة الأمين العام للأمم المتحدة:(جينين بلاسخارت) ولجميع الشركاء بل الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكرا للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال”.ودعا الصدر لـ”الحفاظ على السلم والسلام فالوطن أمانة في أعناقنا وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة (أغلبية وطنية) لا شرقية ولا غربية يضييء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والامان”.

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