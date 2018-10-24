الصدر يرفض التصويت السري على كابينة عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، عن رفضه القاطع للتصويت السري على الكابينة الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تقديمها في جلسة البرلمان اليوم.وقال الصدر في تغريدة على حسابه الخاص بـ”تويتر”، منددا: “كلا للتصويت السري.. كلا لتقاسم المغانم.. كلا للمحاصصة الطائفية.. كلا للمحاصصة العرقية.. كلا للوجوه القديم.. كلا للهيمنة الخارجية.. كلا للفساد والمفسدين.. كلا لهجران الشعب”.وأضاف، أن “الشعب يريد اصلاح النظام من خلال حكومة ابوية نزيهة بافراد تكنقراط مستقل، يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف ومن دون ضغوطات من الأحزاب والكتل”.واختتم قائلا: “أيها الكتل جميعا ارفعوا ايدكم فالشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت”.