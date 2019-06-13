الصدر يشكر عُمان على سياسة اعتدالها في المنطقة

الصدر يشكر عُمان على سياسة اعتدالها في المنطقة
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الخاص، لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس (13 حزيران 2019)، تفاصيل لقاء الصدر، بوزير خارجية عمان يوسف بن علوي، في النجف.وذكر المكتب في بيان ، أن “الصدر استقبل، وزير خارجية عمان، يوسف بن علوي، في الحنانة اليوم، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتوطيد العلاقات بينهما”.وأضاف البيان، أن “الصدر إثنى خلال اللقاء على الدور الذي تنتهجه سلطنة عمان الشقيقة في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الآخرين وانتهاج منهج الاعتدال ونبذ التطرف بما يساهم في نشر روح المحبة بين البلدان”.بدوره عبر وزير الخارجية العماني، بحسب البيان، عن “شكره وتقديره لمقتدى الصدر، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والترحيب.”وكان الصدر قد تبادل، الخميس (13 حزيران 2019)، الهدايا مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، خلال لقائهما في النجف.ونشرت صفحة “صالح محمد العراقي”، المقربة من زعيم التيار الصدري، صوراً يظهر فيها مقتدى الصدر ووزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي وهم يتبادلان الهدايا خلال لقائهما في النجف.

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