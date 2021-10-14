الصدر يشكل لجنة للتفاوض السياسي برئاسه صديقه (الدلفي)

الصدر يشكل لجنة للتفاوض السياسي برئاسه صديقه (الدلفي)
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  الصدر يشكل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية برئاسة الحوزوي  حسن العذاري الفائز في الانتخابات ومستشاره الشخصي  المقرب.وبموجب الوثيقة أدناه… يذكر ان  المكنى حسن العذاري  هو حسن عبد الدلفي.

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