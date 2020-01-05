الصدر يطالب باستهداف القوات الأمريكية ومصالحها تحت لواء “المقاومة”

الصدر يطالب باستهداف القوات الأمريكية ومصالحها تحت لواء “المقاومة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، فصائل المقاومة للاجتماع تحت لواء مقاومة عالمية ضد الولايات المتحدة.وجاء في رسالة الصدر، التي تلاها أحد نواب تحالف سائرون من داخل الجلسة الاستثنائية المنعقدة في البرلمان: “ما وردني من نقاط يجب التصويت عليه داخل البرلمان، بما يخص التواجد الأمريكي في العراق، اعتبره رداً هزيلاً لا يفي امام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية، والتصعيد الإقليمي، واعلانه العداء للدين والمذهب”.

وتابع: لذا اعلن ان لم يتم ما يأتي:

اولاً: الغاء الاتفاقية الأمنية فوراً، وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة.

ثانياً: غلق سفارة الشر الامريكية فوراً.

ثالثاً: غلق القواعد الامريكية وطردها بصورة مذلة.

رابعاً: تجريم التواصل مع الحكومة الامريكية والمعاقبة عليه.

خامساً: اسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه.

سادسا: حماية السفارات الأخرى في العراق.

سابعا: مقاطعة المنتجات الامريكية في العراق، بل أشمل من ذلك”.

وأخيرا: أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق الى اجتماع فوري لإعلان عن تشكيل (أفواج المقاومة الدولية)

واختتم الصدر قائلا: “اذا لم يقم البرلمان بذلك فلنا تصرف اكبر.

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