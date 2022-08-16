الصدر يعلن عن تأجيل تظاهرة السبت المقبل ويؤكد على مواصلة الإعتصام

الصدر يعلن عن تأجيل تظاهرة السبت المقبل ويؤكد على مواصلة الإعتصام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل تظاهرات السبت المقبل، فيما أشار الى أن الشعب العراقي سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق المطالب.وقال الصدر في تغريدة ، إن “الشعب سيبقى على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه”.وأضاف: “نعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت الى إشعار آخر”.

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