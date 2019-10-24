الصدر “يهدد” إذا تم الاعتداء على المتظاهرين

الصدر “يهدد” إذا تم الاعتداء على المتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، برد “لائق” اذا تم الاعتداء مرة أخرى على المتظاهرين.وقال الصدر، في نقاط أصدرها عبر صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة منه مخاطباً المتظاهرين، انه “اعلموا انه لو تم الاعتداء عليكم مرة اخرى فسنتصرف بما يليق وبما يرضي الله ويرضيكم”.

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