الصعيب:حكومة كردستان تفتح مشاريع لها خارج حدود الإقليم بتواطؤ من عبد المهدي وفالح الفياض

الصعيب:حكومة كردستان تفتح مشاريع لها خارج حدود الإقليم بتواطؤ من عبد المهدي وفالح الفياض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس محافظة نينوى اضحوي الصعيب، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، ان افتتاح محافظ اربيل لعدد من المشاريع الخدمية في قضاء مخمور تم بالتنسيق مع عبد المهدي وفالح الفياض.وقال الصعيب في حديث  صحفي، ان “المشاريع التي تم افتتاحها هي في مناطق محاذية لحدود محافظة أربيل ويجب عدم تمددها داخل حدود نينوى ولكن الصفقات السياسية بين العائلة البارزانية وعبد المهدي  وفالح الفياض جرى هذا التمدد على حساب امن العراق”.وأضاف، أن “قضاء مخمور يقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى وتسيطر عليه القوات الأمنية العراقية ولا يوجد أي تدخل من أربيل”.وأضاف، أن “هنالك مناطق محاذية لإقليم كردستان تحتاج لتنسيق مشترك بين الطرفين وافتتاح المشاريع الأخيرة تم بحضور نائب محافظ نينوى”.يُشار إلى أن محافظ أربيل فرست صوفي، والنائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روژبیاني، وبحضور عدد من مدراء دوائر محافظة نينوى فرست صوفي، قد افتتحوا الثلاثاء، عدداً من المشاريع الخدمية في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

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