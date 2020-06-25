الصغير يدعم الكبير!!..الكاظمي يدعو طبابة الجيش والحشد لدعم وزارة الصحة لمواجهة كورونا

الصغير يدعم الكبير!!..الكاظمي يدعو طبابة الجيش والحشد لدعم وزارة الصحة لمواجهة كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، إتاحة جميع إمكانيات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، إن “الكاظمي، عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهياة الحشد الشعبي، لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة”.وأكد الكاظمي خلال الاجتماع، أن “جائحة كورونا تمثّل تحديا كبيرا، وكلّ إمكانيات الدولة متاحة لمواجهتها وعلاج المصابين”.وأضاف، ان “الوعي المجتمعي مهم جدا لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء شعبنا”.وتابع قائلاً: “نحيي ملاكاتنا الطبية، وهي تبذل أقصى الجهود وتتعرض لضغط عمل كبير”.

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