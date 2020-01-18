الصفدي:رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني تتمحور في خفض التصعيد بالمنطقة والوقوف إلى جانب الشعب العراقي

الصفدي:رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني تتمحور في خفض التصعيد بالمنطقة والوقوف إلى جانب الشعب العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي، السبت، تفاصيل رسالة ملك الأردن عبد الله الثاني لرئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي.وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، مع نظيره العراقي محمد الحكيم: “انني اتشرف ان اكون في العراق الشقيق حاملا رسالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تتمحور حول تنسيق الجهود من اجل خفض التصعيد في المنطقة وتؤكد وقوف الأردن بالكامل إلى جانب اشقائنا بالعراق من اجل حماية استقرار البلاد وحفظ سيادته”.وأضاف، أن “الرسالة أكدت على ضرورة أن نعمل جميعا سواء في المنطقة او المجتمع الدولي من اجل احترام سيادة العراق واستقراره لانه باحترام سيادته ضرورة اقليمية تحتاجها المنطقة والأمن والسلم الاقليمي والدولي”، مردفا: “ستخسر المنطقة اذا تحول العراق إلى ساحة حرب وصراع وستستفيد المنطقة كثيرا وتتعزز اذا كان العراق ساحة للبناء والانجاز وتقديم الافضل لشعوبنا”.وأشار الصفدي، إلى أن “موقف المملكة واضحا في الدعوة إلى خفض التصعيد واعتماد الحوار سبيلا في حل الازمات وتحييد العراق الشقيق عن تبعات اي توتر اقليمي بالمنطقة وضمان ان لا يكون العراق ساحة للصراع هذه الرسالة التي احملها للعراق الشقيق، كما أن الملك بحث في زيارته ابى اوروبا الوضع بالعراق”.وتابع الوزير الأردني: “تحدثنا مع الوزير الحكيم مجمل القضايا التي تجري بالمنطقة والحول دون تفجر الامور، وخاصة أن المنطقة ليست بحاجة لصراعات وحروب جديدة وانما بحاجة للعمل معا لتحقيق حياة افضل لشعوبنا”.

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