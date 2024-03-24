آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
العصائب:زيارة السوداني لأمريكا جاءت بمباركة الإمام الغايب
إيطاليا تؤكد على تعزيز تعاونها مع العراق
نائب:تقويم الاداء الحكومي من خلال تعضيد المعارضة النيابية وتقويتها
ائتلاف المالكي:حزب البارزاني الصهيوني هدفه تدمير البلاد
نائب:قوانين العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية لا يمكن المضي بها دون التوافق السياسي
-
- عربية ودولية
الصفدي:لا يمكن السماح لإسرائيل بتنفيذ مذبحة أخرى بحق 3. 2 مليون فلسطيني في غزة
الأمين العام للأمم المتحدة من الحدود المصرية مع غزة يجدد دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار
بلينكن:بلادي قدمت مشروعا لمجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
أمريكا:لن نسمح بسقوط أوكرانيا
أمريكا ” تأمل” وقف إطلاق النار في غزة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من (783) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
أكثر من (252) ألف برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
اليوم..سعر صرف الدولار=149750 ديناراً
نائب يدعو إلى زيادة التخصيصات المالية لمحافظة نينوى
المالية النيابية:(207 )تريليون دينار حجم موازنة 2024
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
الطالباني يجدد تأكيده على دعم قرارات المحكمة الاتحادية ويستنكر التشهير بها
المطلك:حجم الفساد في صلاح الدين هائل ومقرف
مصدر أمني:اعتقال القيادي في العصائب عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بجريمة ابتزاز الطالبات
البارزاني للسفيرة الأمريكية:من قال أن حزبنا قاطع الانتخابات؟
العراق يحتل المرتبة الثالثة عالميا بنسبة البطالة والثالثة والثلاثون في درجة البؤس
-
- اذاعة INN