الصليب الأحمر:إعادة رفات (11) جندياً عراقياً لبلدهم

الصليب الأحمر:إعادة رفات (11) جندياً عراقياً لبلدهم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت منظمة الصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إعادة رفات 31 جندياً عراقياً وإيرانياً إلى بلادهم.وقالت المنظمة في بيان ، انه ” تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أُعيد اليوم رفات 11 جنديّاً عراقياً و20 جنديّاً إيرانياً إلى بلادهم عند منفذ الشلامجة الحدودي قرب مدينة البصرة جنوب العراق”.واضافت ان “أكثر من 30 عاماً مرّوا على انتهاء النزاع المسلح بين العراق وإيران ولا تزال آلاف العائلات تجهل مصير أحبائهم”، مؤكدة انها “ستواصل دعمها للجهات المعنية في تقديم إجابات لهذه العوائل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *