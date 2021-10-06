آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
القضاء العراقي يطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي في تدريب “القضاة”
الصليب الأحمر:إعادة رفات (11) جندياً عراقياً لبلدهم
صالح:أزمة المناخ باتت تشكل تهديداً وجودياً لمستقبلنا
أوبك:4.193 مليون برميل يومياً حصة الإنتاج العراقي من النفط خلال الشهر المقبل
نيجيرفان:المعادلة السياسية في البلاد قد تغيرت بعد تظاهرات تشرين
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أوبك:4.193 مليون برميل يومياً حصة الإنتاج العراقي من النفط خلال الشهر المقبل
ارتفاع بأسعار النفط إلى 79 دولاراً للبرميل الواحد
حكومة الإقليم تدفع (131)مليون دولار إلى شركة “دانة غاز”الإماراتية
وزارة الصناعة تستعد لإنتاج العتاد والمناطيد بالتنسيق مع الجانب التركي
تحالف الفتح:لا خوف على الاقتصاد العراقي وإيران حاميته
-
- رياضية
- تحقيقات
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
-
- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN