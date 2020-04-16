الصليب الأحمر :فايروس كورونا سيدمر منطقة الشرق الأوسط

الصليب الأحمر :فايروس كورونا سيدمر منطقة الشرق الأوسط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.وحثت اللجنة، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد “لتداعيات مدمرة محتملة” و”زلزال اجتماعي واقتصادي”.

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