الصميدعي يزور “أبو فدك”ليشتكي له طرده من جامع أم الطبول

الصميدعي يزور “أبو فدك”ليشتكي له طرده من جامع أم الطبول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي “ابو فدك”، الخميس، “مفتي الجمهورية الشيخ عبد المهدي الصميدعي”. وذكرت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي في بيان، (19 اب 2021)، “بحث الطرفان آخر مستجدات الوضع الأمني في عموم العراق وبعض المواضيع الأخرى من ضمنها طرد الصميدعي واتباعه من جامع ام الطبول”. من جانبه أشاد الصميدعي بـ”بطولات الحشد الولائي وتضحياتهم لتحقيق مشروع الإمام خميني في العراق والمنطقة .

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