الصندوق العربي الاقتصادي يقدم قروضا ميسرة للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الصندوق العربي الاقتصادي، اليوم الأربعاء، التوصل الى تسوية الديون مع العراق وتقديم قروض ميسرة بقيمة 1.5 مليار دولار لإعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش.ونقلت قناة “العراقية” شبه الرسمية، عن موفدها في الكويت، إن “الصندوق قدم 1.5 مليار دولار لإعمار مناطق العراق المدمرة، فيما توصل الى تسوية للديون المترتبة على العراق”.وأضافت، أن “البنك الإسلامي للتنمية قدم 500 مليون دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق”، وذلك خلال مشاركة الجانبين في مؤتمر الدول المانحة، المقام في الكويت.وأعلنت 6 دول، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وخلال مشاركتها في مؤتمر الدول المانحة المنعقد في الكويت، من أجل إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، تقديم 9.5 مليار دولار الى العراق.وذكرت قناة “العراقية” شبه الرسمية، في أنباء أوردتها، أن “تركيا قررت تقديم 5 مليارات دولار في مؤتمر الكويت، كتسهيلات مالية لإعمار العراق”.وأضافت، أن “استراليا قررت تقديم 100 مليون دولار” خلال المؤتمر أيضاً.وأعلن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، وخلال ترؤسه فعاليات اليوم الأخير من المؤتمر، تخصيص مبلغ 1 مليار دولار كقروض للعراق من صندوق الائتمان الكويتي، ومليار آخر كاستثمارات، بالإضافة الى 400 مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدني في العراق.وبدورها، قدمت قطر مليار دولار، فيما تعهدت الإمارات بتقديم مبلغ 500 مليون دولار، أما السعودية فقد قدمت 1.5 مليار دولار أيضاً. فيما قدمت فنلندا مبلغ 10 مليون دولار.