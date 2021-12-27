الصومال ..تجميد عمل رئيس الوزراء بسبب ملفات فساد

الصومال ..تجميد عمل رئيس الوزراء بسبب ملفات فساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الاثنين، إنه أوقف رئيس الوزراء محمد حسين روبل عن العمل حتى انتهاء التحقيقات في الفساد ضده.كما أعفى قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات بالفساد ضده.

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