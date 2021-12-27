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الصومال ..تجميد عمل رئيس الوزراء بسبب ملفات فساد
التقية الإيرانية..إذا فشلت مفاوضات فيينا لن نرفع نسبة تخصيب اليورانيوم أعلى من 60%
موسكو تعلن عن انتشار قواتها رداً على تحرك قوات “الناتو”
العفو الدولية:على الحكومة الليبية التصدي للميليشيات لتأمين البيئة الانتخابية
الولايات المتحدة ترفع مشروعاً لمجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان
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صالح رداً على وزير المالية: الوظيفة في العراق “مقدسة”
الموارد المائية:س”نتحاور” مع إيران وتركيا حول حق العراق المائي
وزارة الداخلية:(772) حالة إنتحار للعام الجاري جراء الفقر والبطالة جميعهم من الشباب!
السفير الكويتي: “تعهدات”مؤتمر المانحين لدعم العراق لا تزال قائمة
خبير اقتصادي:العراق مقبل على كارثة مالية بسبب الفساد والإنفاق الحكومي
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قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
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- متابعات خاصة
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
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الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
حمودي:سنشكل وفداً من “الإطار التنسيقي” لتشكيل الحكومة المقبلة
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- اذاعة INN