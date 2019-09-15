الصيادي:قوة حشدوية بـ100 سيارة حاولت إختطافي لأني أكتشفت جرائم وسرقات مدير أمن الحشد الشعبي

الصيادي:قوة حشدوية بـ100 سيارة حاولت إختطافي لأني أكتشفت جرائم وسرقات مدير أمن الحشد الشعبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب كاظم الصيادي، الأحد، 15 أيلول، 2019، إن قوة قيل انها تابعة للحشد الشعبي معها 100 سيارة حاولت اختطافه في بغداد بسبب ملف اغتصاب وتجريف الاراضي والبساتين من قبل مدير أمن الحشد الشعبي.وذكر الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، أنه “يوم امس واثناء تأدية الدور الرقابي في متابعة تجريف الاراضي والبساتين المخالفة للقانون في بغداد بعد ورود عدة شكاوى من قبل المواطنين بوجود حالات تهديد واغتصاب للبساتين على يد مدير امن الحشد الشعبي المكنى ابو زينب اللأمي  باساليب لاتمت للقانون للسيطرة على الاراضي ، ذهبت الى مكان الحادث لتصوير البساتين التي يتم تجريفها في الدورة والمطلة على جسر ذو الطابقين”، مشيرا الى ان “هناك قوة يقال انها تابعة الى المجرم مدير امن الحشد  بامرة احد القيادات اعتراضت الطريق وحاولت اختطافي او تغييبي.وأضاف، أن “حماية المنطقة وهي الفوج الرئاسي اتصلت بالضابط الذي يرافقني وابلغته بان هناك قوة ومعها 100 سيارة تبحث عن النائب كاظم الصيادي”، مؤكدا انه “عرض الامر امام لجنة النزاهة وهي بدورها شكلت لجنة لمتابعة عرقلة دور النائب الرقابي والتحقق من هي الجهة التي تقوم بجرف الاراضي وتهدد المواطنين”.وكان الصيادي، طالب، السبت، 14 أيلول، 2019، بسحب يد  مدير أمن الحشد المكنى أبو زينب اللأمي لإجرامه وسرقاته بحق المواطنين الابرياء، ودعا الصيادي، في حديث صحفي،”رئيس هيأة الحشد، والقائد العام للقوات المسلحة، لسحب يد مسؤول الأمن بالحشد الشعبي ابو زينب اللامي، والتحقيق معه”، مبينا “حيث إننا لدينا الادلة التي تثبت إدانته بموضوع اغتصاب أراضي المواطنين “.وأضاف، أن “سيارات الحشد الشعبي نفسها، تتوقف امام البساتين التي يتم تجريفها ويقوم شقيقه ببناء منزل تجاوز بحمايته”، لافتا الى “اننا ذهبنا لمناقشته بهذا الموضوع، لكنه وللأسف يتبجح ويقول: نحن الدولة”.وأردف: “نطالب بالتحقيق بشأن أموال أبو زينب اللامي”، موضحا “لأن هناك شبهات فساد”.

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