الصيادي يدعو إلى محاكمة الشخصيات التي اشرفت على كتابة الدستور

الصيادي يدعو إلى محاكمة الشخصيات التي اشرفت على كتابة الدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، الخميس، إلى محاكمة الشخصيات والجهات التي اشرفت على كتابة الدستور العراقي الحالي، معتبرا ان الدستور “ميت” قبل ان يولد.وقال الصيادي في تصريح  صحفي، إن “الدستور العراقي كتب لأجل شخصيات وأحزاب وليس لصالح وتطلعات الشعب العراقي”، داعيا إلى “محاكمة الذين شاركوا في كتابة الدستور واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم على ما اقترفوه طيلة ١٦ عام بسبب دستور مجح “.وأضاف الصيادي، أن “مليارات الدولارات سرقتها الأحزاب والشخصيات السياسية بسبب الدستور الحالي الذي كتب بايادي داخلية وخارجية”.يشار إلى أن مجلس النواب أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة نيابية تتولى تعديل بعض بنود الدستور العراقي وذلك استجابة لمطالب المتظاهرين.

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