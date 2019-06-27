الصيادي يعلق عضويته في مجلس النواب بسبب”التهديد”

بغداد/شبكة أخبار العراق – أعلن النائب كاظم الصيادي، الخميس (27 حزيران 2019)، عن تعليق حضوره لجلسات البرلمان بسبب “خطر” يهدد حياته.

وقال الصيادي في حديث صحفي، “أعلن تعليق عضويتي من حضور جلسات مجلس النواب، لوجود خطر على حياتي من خلال تهديدات تعرضت لها، بسبب قضايا سوف أعلن عنها لاحقاً”.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، قد قدموا، الخميس (27 حزيران 2019)، طلباً نيابياً الى رئاسة البرلمان، لمعاقبة النائب كاظم الصيادي واحالته للقضاء، بعد اشارته لامتلاك أعضاء البرلمان حصصاً بالدرجات الخاصة.

وقال النواب في الطلب المقدم الى رئيس البرلمان، إنه “إشارة الى التصريحات الإعلامية التي قام بها النائب كاظم الصيادي، حيث ادعى ان كل نائب في مجلس النواب لديه حصة من الدرجات الخاصة ومسعرة بارقام محدودة تقدر بملايين الدولارات، لذا نطلب تطبيق بنود السلوك النيابي بحقه كون هذه الادعاءات باطلة وتشوه سمعة المؤسسة التشريعية، واعضائها”.

وطالب النواب، بـ”إحالة الصيادي الى الادعاء العام او أي جهة قضائية مختصة لغرض اثبات عدم صحة ادعاءاته وتبرئة أعضاء مجلس النواب من هذه الافتراءات” حسب وصفهم.