الصين:الانتهاكات الإسرائيلية على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس

الصين:الانتهاكات الإسرائيلية على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس “تتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن “العقاب الجماعي” لسكان غزة.وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، إن ما تفعله “إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، ويجب على قادتها التوقف عن “العقاب الجماعي لسكان غزة”.

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