الصين:لا حل للوضع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين

الصين:لا حل للوضع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت الصين، اليوم الاثنين، إنّها تراقب الصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتعارض  العنف والهجمات. وشدّدت الخارجية الصينية في بيان لها، على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع، مشيرة إلى أنّ الطريق الصحيح للمضي قدماً هو تنفيذ حل الدولتين.وقالت الناطقة باسم الوزارة ماو نينغ، إن الصين تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد المتواصل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مشيرة الى أن بكين تأسف للخسائر المدنية التي يسببها النزاع، وترفض وتدين النشاطات التي تستهدف المدنيين.وأعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، في وقت سابق، خلال لقائه وزير الخارجية الصيني، عن خيبة الأمل إزاء موقف الصين بهجوم حركة حماس على إسرائيل.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شومر قوله، في اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، في بكين اليوم الاثنين: “أنا أشعر بخيبة الأمل في حقيقة الأمر إزاء بيان وزارة الخارجية الذي لم يظهر أي تعاطف أو دعم لاسرائيل خلال هذه الأوقات الصعبة، أحثك وأحث الشعب الصيني على الوقوف بجانب الشعب الاسرائيلي وإدانة هذه الهجمات”.

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