الصين تحث أمريكا التوقف عن التعامل معها “بغطرسة”

الصين تحث أمريكا التوقف عن التعامل معها “بغطرسة”
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء الولايات المتحدة على التوقف عن التعامل مع بكين “بغطرسة”، وذلك ردا على وصف واشنطن لها بأنها تمثل أكبر تهديد عسكري وسيبراني.وقال المتحدث باسم الوزارة جوه جياكون إن الولايات المتحدة تروج لنظرية مفادها أن بكين تمثل تهديدا في ظل سعيها لاحتواء الصين وقمعها.وأضاف أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن التآمر ودعم أنشطة استقلال تايوان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *