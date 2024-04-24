الصين تحذر أمريكا من الدعم العسكري لتايوان

الصين تحذر أمريكا من الدعم العسكري لتايوان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت الصين الأربعاء من أن الدعم العسكري الأمريكي لتايوان يزيد من “خطر حصول نزاع” في مضيق تايوان بعدما خصص الكونغرس الأمريكي مساعدة عسكرية بقيمة ثمانية مليارات دولار للجزيرة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين “أود التشديد على أن تعزيز الولايات المتحدة وتايوان لعلاقاتهما العسكرية لن يجلب الأمن لتايوان” مضيفا أن من شأن ذلك “فقط زيادة التوترات وخطر اندلاع نزاع عبر مضيق تايوان”.

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