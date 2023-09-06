الصين تدعو القوى العظمى إلى منع حرب باردة جديدة

الصين تدعو القوى العظمى إلى منع حرب باردة جديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ، الأربعاء خلال لقاء مع قادة اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيان في إندونيسيا أن على القوى العظمى معارضة مفهوم المواجهة و”منع حرب باردة جديدة”.وأكد خلال قمة آسيان+3 “الاختلافات قد تنشأ بين الدول بسبب سوء فهم ومصالح متضاربة أو تدخلات أجنبية. من أجل ابقاء هذه الخلافات تحت السيطرة من المهم راهنا الامتناع عن اختيار معسكر ما، ومعارضة المواجهة بين الكتل ومنع حرب باردة جديدة”.

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