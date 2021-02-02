الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسارها الصحيح

الصين تدعو الولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسارها الصحيح
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيه تشي، الثلاثاء، بلاده والولايات المتحدة إلى إعادة علاقتهما إلى مسار البناء.وقال يانغ خلال حديثه في منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية صباح اليوم، ان على “بكين وواشنطن إعادة العلاقة  بينهما إلى مسارها الصحيح والبناء، بعيدا عن الأجواء المشحونة والتوترات السياسية والاقتصادية”.ويعد يانغ ، أكبر مسؤول صيني يتحدث عن علاقات الصين مع الولايات المتحدة منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.وشهدت العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبعد تولي إدارة بايدن المهام في 20 كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن إعادة النظر في سياسات إدارة ترامب.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إن من مصلحة بلاده التعاون مع الصين في ملفات مثل مكافحة التغير المناخي. 

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