الصين ترفض التحقيق الثاني في أصل فيروس كورونا

الصين ترفض التحقيق الثاني في أصل فيروس كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة الحكومية للصحة في الصين عن رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا.وقال نائب رئيس اللجنة تسنغ يي شين في حديث صحفي اليوم الخميس، إن الصين لن تتبع الخطة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية (WHO)، للمرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة.وأكد المسؤول الصيني أن بكين تدعم التحقيقات العلمية، مضيفا: “نحن نعارض تسييس التحقيق في أصل الفيروس”.وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التحقيق في أصل الفيروس يجب أن تستند إلى نتائج المرحلة الأولى.واقترحت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ فيروس كورونا ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.

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