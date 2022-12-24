آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
إيران:سنضحك على العرب من خلال حكومتنا في العراق
الكذب ديدنهم..السوداني:برنامجي الحكومي سينقل العراق نحو الفضاء!!!
لمواصلة الاستهتار بالمال العام..السوداني يأمر بإيقاف كافة الدعاوى القضائية ضد الإقليم
نائب كردي يطالب رئيس الوزراء بشمول محافظي الإقليم بتقييم النواب الأكراد
العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
-
- عربية ودولية
الصين تعبر استيائها للدعم العسكري الأمريكي لتايوان
زيلينسكي:السلام مع روسيا عدم التنازل عن وحدة أراضي أوكرانيا
الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى الحوار مع أفغانستان والتخفيف عن معاناة شعبها
ترامب يتهم اللجنة التحقيقة النيابية لمنعة من الترشح الرئاسي في انتخابات 2024
ألبانيزي:نسعى إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
لمواصلة الاستهتار بالمال العام..السوداني يأمر بإيقاف كافة الدعاوى القضائية ضد الإقليم
العراق وإيطاليا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
النزاهة النيابية للسوداني:لماذا الصمت عن ديون شركات الإتصالات بعد توليك المنصب؟
مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار على اسطوانة السوداني # نحن بالخدمة !
وزارة المالية:تدقيق مبالغ النفقات الجارية للوزارات لإدراجها في موازنة 2023
-
- رياضية
- تحقيقات
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
-
- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
-
- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
-
- اذاعة INN