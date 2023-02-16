الصين تعلن عن استيرادها 55 مليون طن من النفط العراقي خلال 2022

الصين تعلن عن استيرادها 55 مليون طن من النفط العراقي خلال 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت سفارة الصين لدى بغداد، الخميس، أن بلادها استوردت أكثر من 55 مليون طن من النفط الخام خلال العام الماضي.وقالت السفارة في بيان ، إنه في عام 2022، استوردت الصين 55.49 مليون طن من النفط الخام من العراق، بقيمة 39.04 مليار دولار بزيادة قدرها 47.49% على أساس سنوي.

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