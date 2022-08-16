الصين تعلن عن مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان

الصين تعلن عن مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الصين، تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي يزورها خمسة برلمانيين أميركيين.وجاء في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن «جيش التحرير الشعبي الصيني نظّم في 15 آب/أغسطس دورية لتأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان».ووصل وفد برلماني أميركي، العاصمة التايوانية تايبيه في زيارة رسمية لمدة يومين، بحسب وسائل إعلام محلية.وقال المعهد الأميركي في تايوان إن الوفد المكون من 5 أعضاء برئاسة السيناتور الديمقراطي، إيد ماركي، موجود في تايوان في إطار جولة آسيوية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».وتأتي زيارة الوفد بعد 12 يوما من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، والتي ردت عليها الصين بتدريبات عسكرية واسعة.وأوضح المعهد أن الوفد سيجتمع مع كبار القادة المحليين لمناقشة العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار بين البلدين.وعرضت قناة تلفزيونية محلية مقطع فيديو لطائرة حكومية أميركية في أثناء هبوطها في مطار «سونغشان» في تايبيه، وفق الوكالة.ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

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