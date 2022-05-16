الضاري يتفقد كنيسة (البشارة) في الموصل ويدعو الى عودة المسيحيين

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الموصل/ شبكة أخبار العراق- أجرى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري زيارة إلى كنسية البشارة في الموصل وبحث مع الاب رائد عادل مسؤول كنائس السريان الكاثوليك أوضاع المسيحيين في نينوى وخارجها، مجددا دعوته لإعادة العوائل المسيحية النازحة والمهاجرة إلى العراق وتوفير الخدمات وتأهيل البنى التحتية من مستشفيات ومدارس وتوفير الكوادر الطبية والتعليمية، من جهته أكد الأب رائد عادل ضرورة إعادة مدينة الموصل ومُحافظة نينوى إلى سابق عهدها ولاّدة ورافدة للعراق بمختلف الكفاءات وان يتواصل العمل والصوت الوطني لمصلحة العراق وشعبه.