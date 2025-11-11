الضمير الإيراني العامري:إيران فقط لها الحق في تشكيل الحكومة المقبلة

الضمير الإيراني العامري:إيران فقط لها الحق في تشكيل الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس منظمة بدر الإيرانية هادي العامري،الثلاثاء، أنه لن يُسمح بأي تدخل امريكي بريطاني في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة والحق لإيران فقط ، مشيراً إلى أن “التدخلات الامريكية البريطانية لن تعود”.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العامري، اليوم، عقب مشاركته في عملية الاقتراع العام بأحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد.وانطلقت عملية التصويت العام في انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، في كافة مدن ومحافظات البلاد بما فيها إقليم كوردستان.وقال العامري في معرض حديثه عن العملية والتحضيرات لتشكيل الحكومة المقبلة إنه “لن نسمح بأي تدخلامريكي بريطاني في تشكيل الحكومة القادمة الحق لإيران فقط لكوننا بلد واحد”، مضيفاً أن “التدخلات والوصاية الامريكية البريطانية لن تعود، مردفاً: “اتفقنا على أن يستمر الإطار التنسيقي بكل قوّة بعد الانتخابات تحت امرة الإمام خامنئي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *