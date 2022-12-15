الضمير الإيراني العامري:سليماني مدرسة المقاومة الإسلامية

الضمير الإيراني العامري:سليماني مدرسة المقاومة الإسلامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الضمير الايراني رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، الحاجة الى تجذير مدرسة سليماني والمهندس في روح روح المشروع الإسلامي المقاوم، مشددا على ضرورة احياء ذكرى مقتل سليماني والمهندس للحاجة اليها. وقال العامري في كلمة ألقاها خلال افتتاح المخيم الثقافي الخاص بذكرى مقتل سليماني والمهندس ، إن “القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني قاما بتحشيد الفصائل في الحرب ضد داعش الإرهابي عندما كان الجميع يعيش اليأس والقنوط” ،وأضاف العامري، “نحتاج الى عمل دؤوب لتجذير مبادئ المهندس وسليماني ويجب ان تبقى مدرستهما حية في روح مشروع المقاومة”.

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