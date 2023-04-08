الضمير الإيراني العامري:سنبقى خدما تحت أقدام خامنئي

الضمير الإيراني العامري:سنبقى خدما تحت أقدام خامنئي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الضمير الإيراني رئيس منظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، أنه يجب ألا نسمح بالعودة الى الوراء، وخاطب الذين يحنون لنظام صدام بالقول “ستأخذون حلمكم الى القبور.. تعسا لكم”.وقال العامري في كلمة له خلال الذكرى السنوية لتأسيس منظمة بدر الايرانية : إنه “يجب علينا جميعا ألا نسمح بالعودة للوراء واقول للذين يحنون لنظام صدام ستأخذون حلمكم الى القبور.. تعسا لكم ولأفكاركم الضالة”. وأكد العامري، اننا  نعاهد خامنئي سنبقى أوفياء وخدما لتنفيذ قراراته في تحقيق المشروع الثوري في العراق والمنطقة وما “فتوى الجهاد الكفائي إلا بداية لاحتواء دول المنطقة تحت راية خامنئي “،واضاف الضمير الايراني ،سنبقى نقاتل كل عراقي  يقف ضد إيران الحبيبة والحمدلله سخرنا المال العام العراقي لخدمة مشاريع الثورة الإسلامية وهذه الآن إيران الثورة قد انشأت المفاعل النووية وصنعت الصواريخ الباليستية بفضل المال العراقي الذي سخرناه لها.

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