الضمير الإيراني العامري:سيادة العراق تتحقق بطرد القوات الأمريكية من العراق!

الضمير الإيراني العامري:سيادة العراق تتحقق بطرد القوات الأمريكية من العراق!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، أن القائد الشهيد كان يسعى دوما الى تحقيق هيبة الدولة، فيما شدد على انه لا يمكن المساومة على قرار اخراج القوات الأميركية مهما كانت التضحيات.وقال العامري في كلمة القاها خلال تظاهرة السيادة والوفاء للقادة الشهداء في ساحة التحرير ، إنه “يجب تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وإخراج القوات الأميركية وهذا الامر لا يمكن المساومة عليه مهما كانت التضحيات”.وأضاف انه “يجب العمل على استعادة هيبة الدولة”، مؤكدا أن “الشهيد أبو مهدي المهندس لتحقيق هذا الهدف وهو استعادة هيبة الدولة”.وشدد العامري على ضرورة “اعادة دور العراق التاريخي في المنطقة وان استقرار العراق يعني استقرار المنطقة وهذا لا يمكن ان يكون من دون اخراج جيع القوات الاجنبية من العراق”، مؤكدا على “الاستمرار بدعم المقاومة والتصدي لكل مشاريع الهيمنة والاستكبار”.ولفت إلى أن “الشهيدين المهندس وسلماني مدارس جهادية ستنجب الاف الشباب الرسالي المضحي ليس في العراق فقط بل بكل العالم”، مبينا أنه “سيبقى الحشد الشعبي جنبا الى جنب مع القوات الامنية لتحقق السيادة الكاملة للعراق ودفع الشبهات والمؤامرات”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *