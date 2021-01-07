الضمير الإيراني العامري:لولا سليماني لكان العراق “في خبر كان”!!!

الضمير الإيراني العامري:لولا سليماني لكان العراق “في خبر كان”!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-أكد رئيس تحالف ميليشيا الفتح هادي العامري، الخميس، أن القائد سليماني سيبقى حيا في ضمائر الأجيال القادمة لأنه يمثل مدرسة من القيم والجهاد، ولفت إلى ان مجزرة القائم التي استهدفت احدى مقرات الحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الانبار مثلت جريمة بشعة بما للكلمة من معنى.وقال العامري في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقامته المديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي إن “قادة النصر القائد سليماني والمهندس يمثلون مدرسة من الجهاد والتضحية والقيم”، مؤكدا أن “سليماني كان مدرسة كبيرة وسيبقى حيا في ضمائر الأجيال القادمة”.وأضاف العامري، ان “القائدين كان لهما دور كبير في تشكيل الحشد الشعبي وتنظيم صفوف المتطوعين الذين زحفوا الى جبهات القتال بعد فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف وقم ”، مؤكدا أن “فتوى الجهاد الكفائي انقذت العراق ولولا دور سليماني لكان العراق في خبر كان”. واكد العامري ،لا استقرار للعراق الا بخروج القوات الأميركية هذه الساعة قبل الساعة القادمة”.

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