الضمير الإيراني العامري:مشروعنا الرئيسي ضم العراق إلى إيران

الضمير الإيراني العامري:مشروعنا الرئيسي ضم العراق إلى إيران
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح بزعامة الضمير الإيراني هادي العامري في بيان، اليوم الأحد، أن العراق أصبح واقعيا القلب النابض لمشروع المقاومة الإسلامية بزعامة الإمام خامنئي ، وأضاف البيان، أن الزعامة الاطارية وحكومتها برئاسة محمد السوداني لم يرتاح لها البال إلا بالاندماج الوحدوي مع الحبيبة إيران ويكون العراق رسميا مقاطعة إيرانية 100% ،وأكد العامري ان امريكا واسرائيل مع بقاء الحكم الشيعي في العراق وإيران،  والعراقي الذي لا تعجبه إيران عليه المغادرة، وتابع البيان، مشروعنا الرئيسي منذ 2003 هو الوصول الى الاندماج الوحدوي مع إيران وإلغاء العراق نهائيا من خرائط أطلس ليحكم العراق خامنئي وبعده ابنه مجتبى مع محمد رضا السيستاني وشقيقه محمد الباقر حتى ظهور الإمام الغائب لتنطلق من العراق جحافل تحرير الجزيرة العربية وفلسطين  وسوريا من قبل الحرس الثوري وشقيقه الحشد الشعبي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *