الضمير الإيراني العامري:نرفض بقاء جندياً أمريكياً واحداً في العراق!

الضمير الإيراني العامري:نرفض بقاء جندياً أمريكياً واحداً في العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري،  السبت، رفضه بقاء القوات الامريكية في العراق تحت غطاء غطاء التدريب والاستشارة، موجهاً رسالة تحذيرية لواشنطن والحكومة العراقية.وقال العامري في حديث صحفي من داخل معسكر منظمة بدر في الخالص ، “لقد صبرنا طويلاً وتحملنا كثيرا على خروج القوات الاجنبية من العراق ووافقنا بعد كل المماطلات على أن يكون نهاية العام الحالي موعدا لخروج كل القوات القتالية الاميركية من ارض العراق وهذا هدف لا يمكن المساومة عليه”.وشدد على أن “امر إمامنا خامئني  خط أحمر لا يمكن تجاوزه به أبدا”، مضيفا أن “رسالتي واضحة الى القوات الامريكية والحكومة العراقية عليكم أن تنفذوا ما تم الاتفاق عليه بكل شفافية لا نقبل اي تلاعب واحتيال أو التفاف او تبديل مهام، واذا ارادت القوات الامريكية أن تبقى في العراق فعليها تحمل هذا القرار الخاطئ”.

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