الضمير الإيراني العامري:وروح خميني سنقصف كل القواعد الأمريكية في العراق وخارجه

الضمير الإيراني العامري:وروح خميني سنقصف كل القواعد الأمريكية في العراق وخارجه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ندد الضمير الإيراني زعيم ميليشيا بدر المدعو ” هادي العامري، اليوم الخميس، بشدة القصف الأمريكي الذي استهدف  مقر حشد ميليشيا النجبناء في شارع فلسطين شرقي بغداد، والذي أسفر عن اغتيال “امر لواء حشد النجباء/12” ورفاقه.وحمّل العامري في بيان اليوم، “الحكومة العراقية مسؤولية أي تغاضٍ أو تراخٍ في المطالبة الجادة من أجل إخراج فوري لما يُسمى بقوات التحالف الدولي من الأرض العراقية حسب وصفه”.واقسم العامري ” بروح خميني سنقصف كل القواعد الأمريكية في العراق وخارجه حتى طرد اخر جندي امريكي من العراق والبدلاء من الحرس الثوري “.

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