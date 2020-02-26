الضمير الإيراني العامري سأعمل على تمرير حكومة علاوي

الضمير الإيراني العامري سأعمل على تمرير حكومة علاوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الأربعاء، عن تدخل رئيس التحالف هادي العامري لـ”رأب الصدع” بين رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والقوى السياسية السنية والكردية لأجل تمرير الحكومة يوم غد, مشيرا الى ان أسماء كابينة علاوي لم تصل الى البرلمان لحد اللحظة.وقال القدو في تصريح صحفي، إن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري يجري حاليا مشاورات مع محمد توفيق علاوي لرأب الصدع بين علاوي والقوى السياسية السنية والكردية واشراكهم في الحكومة المقبلة وذلك لتمرير الحكومة باريحية”.وأضاف ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يرسل الى البرلمان لغاية الان قائمة أسماء مرشحي كابينته الوزارية”، مشيرا إلى أن “علاوي ربما سيجري تغييرا بأسماء المرشحين لاجل قبولها اكثر من قبل القوى السياسية”.وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن رئيس الوزراء المكلف يجري اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الشيعية لاجل دعم حكومته في جلسة الغد.

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