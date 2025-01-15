الضمير الإيراني العامري :لن يلغى الحشد ما دام السوداني يشتري أصوات الغرب بالمال العراقي

الضمير الإيراني العامري :لن يلغى الحشد ما دام السوداني يشتري أصوات الغرب بالمال العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال الضميرالإيراني هادي العامري زعيم ميليشيا بدر في كلمة ألقاها اليوم خلال مراسم حفل الانطلاقة الجديدة لقناة “الغدير” الفضائية الممولة من قبل المنظمة.وقال العامري في كلمته إن “السوداني أكد لي شخصيا بعد  شراء صوت بريطانيا وبعض الدول الغربية بالمال العام العراقي من خلال منحها العقود  وأغراق السوق العراقية ببضاعتها  بأنه لن يحل الحشد الشعبي او دمجه”.وأضاف أن “الحديث عن المقاومة والحشد يحمل الكثير من الدعايات والاكاذيب”، معتبرا أن “الحشد الشعبي بأنه صمام امان خامئني ومشروع المقاومة. وتطرق العامري ايضا الى الوضع الحالي في سوريا وقال ان ما حصل  في سوريا واسقاط نظام بشار الأسد  هو “مشروع صهيو أمريكي”.

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