الضمير الإيراني العامري: لولا بلدي إيران لضاع العراق!!

الضمير الإيراني العامري: لولا بلدي إيران لضاع العراق!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر  الخائن المجرم زعيم منظمة  “بدر”  الإيرانية هادي العامري، امس الجمعة، أن إيران أدت “دوراً كبيراً” في المحافظة العراق خلال مشاركتها في الحرب ضد تنظيم داعش الذي اجتاح في العام 2014 مناطق ومدن تُقدر بثلثي البلاد قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادتها في حملة عسكرية استمرت لثلاث سنوات.وقال العامري في كلمة ألقاها خلال تجمع عشائري في قضاء سيد دخيل التابع لمحافظة ذي قار، إن “الاعداء كانوا يظنون ان العراق قد انتهى خلال هجوم داعش الارهابي، لكن  خامئني والحرس الثوري والسيستاني اجهضوا  تلك المؤامرة”.وأضاف “بفضل الفتوى تشكل الحشد الشعبي  ليكون ذراعا  قويا بيد إمامنا خامئني .وتابع  الخائن المجرم العامري بالقول “كان للجمهورية الاسلامية الدور الكبير للمحافظة على العراق وقدمت دماء زكية وفي مقدمتها تضحيات الحاج قاسم سليماني”.

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