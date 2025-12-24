الضمير الإيراني العامري: نرفض حل الحشد الشعبي أو نزع سلاحه إلا بعد طرد القوات الأمريكية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد الضمير الإيراني زعيم ميليشيا بدر الإيرانية المدعو هادي العامري، اليوم الأربعاء ( 24 كانون الأول 2025 )، أن الحديث عن حل الحشد الشعبي مجرد إشاعات مرفوضة جملة وتفصيلاً، مشددًا على عدم قبولهم بهذا الطرح تحت أي ظرف.وقال العامري في بيان ، إن “نزع السلاح هو قرار عراقي خالص، ونرفض أن يُفرض بإرادة أو إملاءات أجنبية”، مؤكدًا “التزامهم بتوجيهات المرجعية الدينية في حصر السلاح بيد الدولة ضمن مسار الحفاظ على السيادة الوطنية”.وأضاف أن “ملف نزع السلاح مرتبط بإنهاء مهمة التحالف الدولي واستعادة القرار السيادي الكامل للعراق”.وبشأن تشكيل الحكومة المقبلة، أكد العامري أن “جلسة البرلمان الأولى ليست مفتوحة وأن الثقة عالية في حسم انتخاب الرئاسة”، مبينا أن “الحكومة المقبلة ستكون لخدمة إيران ولن نقبل دون ذلك”.

