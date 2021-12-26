الضمير الإيراني العامري يدعو ميليشيا الحشد إلى تظاهرة بذكرى مقتل المقبور سليماني

الضمير الإيراني العامري يدعو ميليشيا الحشد إلى تظاهرة بذكرى مقتل المقبور سليماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا  الضمير الإيراني زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، الى تظاهرة  بذكرى مقتل سليماني.وقال العامري في حديث صحفي، إن “السبت المقبل سيكون احياء بمقتل صديق العمر وسيف المقاومة سليماني”.وأضاف، أن “سليماني له دَيْنٌ في رقبتي منذ قتال الجيش العراقي في حرب الثماني سنوات.

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