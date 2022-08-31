الضمير الإيراني العامري يطالب أقرانه بالصمت الإعلامي لقرب أربعينية الحسين

الضمير الإيراني العامري يطالب أقرانه بالصمت الإعلامي لقرب أربعينية الحسين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، القادة والقوى السياسية إلى إعلان الصمت السياسي والإعلامي.وقال العامري، في بيان : “نحن على اعتاب زيارة الاربعين المقدسة، حيث نستذكر لوعة استشهاد ابي الاحرار واهل بيته واصحابه ونجدد المأتم الخالد، في هذه الايام الحافلة بمشاعر الولاء والحب لأهل بيت النبوة عليهم السلام، أقسم على كل الاخوة القادة والقوى السياسية بمصاب الحسين عليه السلام ان يعلنوا الصمت السياسي والاعلامي وان يعتمدوا خطابا معتدلا يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق”.وشدد على “الكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة ، وان لا نتحدث في ايام الحسين الا عن رسالة الحسين في مواجهة الظلم والعدوان ورفض الخضوع للظالمين”.وتابع بالقول: “فلتتظافر كل الجهود من اجل تهيئة المستلزمات المطلوبة لانجاح هذه الزيارة المقدسة.

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