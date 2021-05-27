الضوءُ أم الحرارةُ؟

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القاضي البرزنجي في أربيل يقدم إستقالته احتجاجا على استقطاع رواتب موظفي الإقليم
كتلة النهج الوطني تنتقد ممارسات حشد الفياض في عدم احترامها للقانون وسيادة البلد
الرئاسات تجتمع مساء اليوم لمناقشة قضية إرهابي ميليشياوي قاتل النشطاء المدنيين!
نائب يكشف عن صفقة فاسدة بقيمة ملياري دولار على بعد امتار من مكتب الكاظمي
الخدمات النيابية:يجب محاسبة وزراء الكهرباء عن هدر مليارات الدولارات التي صرفت على الوزارة
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نائب يكشف عن صفقة فاسدة بقيمة ملياري دولار على بعد امتار من مكتب الكاظمي
الخدمات النيابية:يجب محاسبة وزراء الكهرباء عن هدر مليارات الدولارات التي صرفت على الوزارة
وزير الموارد المائية والسفير الأمريكي يبحثان غلق المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا
مهاجري:العراق وإيران “دولة واحدة” ولاداعي لتأشيرات الدخول بينهما
النزاهة النيابية:القوى السياسية المتنفذة وراء عدم فتح فساد نافذة بيع العملة
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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