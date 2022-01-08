الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين

الطائرة الرئاسية بخدمة الفاسدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- الحلبوسي والخنجر يستغلان موارد الدولة باستخدام الطائرة الرئاسية في سفراتهم الحزبية اخرها يوم 8/1/2022 إلى أربيل  لعقد التحالفات من اجل مصالحهم وليس لمصلحة العراق وشعبه .الخلل بالكاظمي ،العراق ليس بدولة ،بل عصابة فاسدة تحكمه. 

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