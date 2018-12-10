الطائي:اتفاق عربي تركماني حول توزيع المناصب في كركوك

الطائي:اتفاق عربي تركماني حول توزيع المناصب في كركوك
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كركوك/شبكة  أخبار العراق-كشف الناطق باسم المجلس العربي في كركوك، حاتم الطائي، الإثنين، 10 كانون الأول، 2018، عن سعي عرب وتركمان المحافظة لتشكيل نواة منظمة سياسية، فيما اشار الى حصول اتفاق مبدئي يخص المناصب الرئيسة هناك .وقال الطائي في حديث صحفي له اليوم: إن ” العرب والتركمان يسعون لتشكيل نواة للعمل السياسي وبناء منظومة سياسية كركوكية تعمل بشكل متوازن في المحافظة”.وأضاف، أن ” الاطراف العربية والتركمانية متفقة من حيث المبدأ بشأن المناصب الحكومية ويجب ان تكون وفق الدستور والقانون وعدم الرجوع للاتفاقات السياسية”.وأوضح الطائي، أنه “قبل 16 تشرين الاول 2017، كانت اللقاءات بين العرب والتركمان على مستوى الاحزاب السياسية شبه متوقفة وتم استئنافها مؤخراً”.وختم بالقول، ان “الاطراف التركمانية والعربية تسعى لدفع مجلس محافظة كركوك لعقد اجتماعه لاختيار رئيس له ومحافظ لكركوك، لانهاء الجدل السياسي”.

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