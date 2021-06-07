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الزراعة النيابية:منفذ ابراهيم الخليل الأكثر ضررا على اقتصاد العراق
الطائي: لا انتخابات نزيهة في كركوك دون تغيير مكتب مفوضية الانتخابات
نائب:التحالفات الانتخابية ليست بالمستوى بالمطلوب
الطاقة النيابية:لإرضاء إيران العراق يحرق 18 مليار متر مكعب سنوياً من غازه الوطني
نائب ينتقد الحكومة لعدم معالجتها اثار ارتفاع سعر الدولار
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إيران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب مقابل عودة الولايات المتحدة للإتفاق النووي
بوتين: لاسلام دائم بالمنطقة دون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الأمم المتحدة تعارض قانوناً دنماركياً بترحيل طالبي اللجوء خارج البلاد
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على التزام بلاده في الدفاع عن السعودية
البنتاغون يطلب من الكونغرس تخصيص 23.3 مليار دولار لتمويل البرنامج الاستخباري لعام 2022
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
الزراعة النيابية:منفذ ابراهيم الخليل الأكثر ضررا على اقتصاد العراق
الطاقة النيابية:لإرضاء إيران العراق يحرق 18 مليار متر مكعب سنوياً من غازه الوطني
نائب ينتقد الحكومة لعدم معالجتها اثار ارتفاع سعر الدولار
المالية النيابية:توجه برلماني لمساءلة الحكومة عن عدم تنفيذ الموازنة
نائب يطالب باستحصال مليارات الدولارت من شركات الهاتف النقال لتعظيم إيرادات الدولة
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أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
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- متابعات خاصة
تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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