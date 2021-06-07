الطائي: لا انتخابات نزيهة في كركوك دون تغيير مكتب مفوضية الانتخابات

الطائي: لا انتخابات نزيهة في كركوك دون تغيير مكتب مفوضية الانتخابات
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كركوك/شبكة أخبار العراق- اشترط التحالف العربي في كركوك، الاثنين، شرطا لإجراء انتخابات نزيهة قادرة على تمثيل حقيقي للشعب.وقال المتحدث باسم التحالف حاتم الطائي في حديث صحفي: إنه “في كركوك نحتاج لانتخابات نزيهة ليست كسابقتها التي كان يشوبها الفساد والتزوير وسرقة الأصوات بشكل علني”.وأضاف أن “الخطوة التي يجب القيام بها، هي أن يكون مكتب مفوضية مهني ومستقل في كركوك، لآن الموظفين الحاليين أغلبهم يتبع للمكون الكردي، وهذا الأمر سيضر بعملية الانتخابات ونزاهتها”.وأشار إلى أن “الموظفين سابقا مارسوا عملية سرقة الأصوات والوقوف مع الأحزاب الكردية، وهذا الأمر أن تكرر فستكون الانتخابات القادمة خطوة نحو الوراء وستضرب التعايش السلمي في المدينة”. 

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