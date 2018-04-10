الطائي يتساءل ما علاقة السفير البريطاني في إيران بالانتخابات العراقية؟
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب المقال محمد الطائي، اليوم الثلاثاء، انعقاد عدة لقاءات مؤخراً بين سفيري بريطانيا في العراق وإيران من جهة، وقادة تحالف “الفتح”، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، من جهة أخرى.وقال الطائي عبر صفحته في فيسبوك، إن “السفير البريطاني في العراق والسفير البريطاني في إيران يلتقيان في يوم واحد كل على انفراد بنوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم، والمحاور هي: الانتخابات ونتائجها”.وتساءل لطائي: “ولكن لماذا السفير البريطاني في ايران يشترك في هذا اللقاء ؟ هل يحمل رؤية بقراءة للساحة الايرانية للانتخابات، هل اعطى قادة الكتل الذين التقوا السفيرين انطباعا ان مستقبل العراق بايديهم ؟”.وتابع: “من يقرر نتائج الانتخابات قادة الكتل ودول الجوار والاقليم والدول العظمى ام الشعب العراقي ومشاركته في الانتخابات؟”.ولفت إلى أن “نقطة مهمة”، قائلاً: “لماذا تخشى بعض الكتل السياسية نتائج هذه الانتخابات هل هو السخط والغضب الشعبي على الكتل الفاسدة ام ان نسبة التزوير ستكون قليلة؟”.